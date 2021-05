Ponte sullo Stretto, Toti: “in un Paese normale si sarebbe realizzato già 50 anni fa”

14 Maggio 2021 12:23

Il governatore della Liguria propone il modello Genova per la realizzazione dell’infrastruttura tra Calabria e Sicilia

“Quanto fatto in Liguria con la ricostruzione del ponte di Genova è un modello che dovrebbe essere adottato in tutto il Paese, da assumere per il Recovery Fund”. Lo ha affermato il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, che ha presentato una mozione nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. E’ chiaro il riferimento al Ponte sullo Stretto di Messina, un tema che è tornato fortemente alla ribalta negli ultimi mesi. “In un Paese normale sarebbe già stato realizzato almeno 50 anni fa. Il fatto che qualcuno storca il naso o ne faccia un dibattito politico è qualcosa di orripilante. Il Ponte sul Bosforo in Turchia ad esempio, lungo 2.5 km, è stato costruito in appena due anni, segno che quando c’è la volontà tutto si può fare”, ha concluso il governatore della Liguria.