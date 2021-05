Tommaso Buffon, show alla festa della Pallacanestro Viola: l’urlo in diretta e l’emozione “per chi ci mette il cuore” [INTERVISTA]

27 Maggio 2021 22:22

Non c’è festa senza Tommaso Buffon! Il super tifoso della Pallacanestro Viola racconta le sue emozioni a StrettoWeb e ci fa sentire il suo classico urlo!

Pomeriggio di grande festa per la Pallacanestro Viola che presso il punto vendita Clivia di Santa Caterina ha festeggiato la salvezza ottenuta ieri in Gara-5 dei Playout contro Avellino. Giocatori, coach, staff e tifosi si sono riuniti per foto, autografi e interviste in un bel pomeriggio passato nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Immancabile la presenza di Tommaso Buffon che, appena arrivato, ha da subito movimentato una giornata già alquanto allegra. Trombette, cori, musica, coriandoli e bandiere neanche fosse arrivata l’intera tifoseria neroarancio! Il super tifoso reggino si è raccontato in una simpatica intervista a StrettoWeb nella quale ha sottolineato la grinta dei ragazzi della Pallacanestro Viola, finendo per emozionarsi: “a Reggio Calabria siamo fatti così, ci emozioniamo per chi ci mette il cuore”. E poi il suo marchio di fabbrica: l’urlo che per tutte le gare casalinghe è stato l’incubo degli avversari!