Il Venezia torna in Serie A dopo 19 anni, festa nella notte: i tifosi si tuffano in laguna! [VIDEO]

28 Maggio 2021 13:10

Il Venezia torna in Serie A dopo 19 anni: in città scoppia la festa! I tifosi si scatenano e qualcuno decide di farsi un bel tuffo in laguna

Il Venezia torna in Serie A! Un’attesa lunga 19 anni, culminata con l’1-1 della finale Playoff di ieri contro il Cittadella che, insieme allo 0-1 dell’andata, ha permesso ai veneti di staccare l’ultimo pass utile per fare il salto di categoria e torna nel massimo campionato italiano. Complice il lungo periodo passato lontano dalla Serie A, la festa promozione è stata ancora più intensa di quanto ci si poteva aspettare. I tifosi del Venezia si sono riversati in strada per festeggiare l’impresa dei propri beniamini con il consueto calore che li contraddistingue. E a proposito di calore, qualcuno ha anche deciso di raffreddare i bollenti spiriti con un bel tuffo in laguna diventato virale sui social!