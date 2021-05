Reggio Calabria, apre The Crocodile 2.0! Ecco il nuovo locale: molte sorprese e una rinomata partnership

16 Maggio 2021 23:49

A Reggio Calabria riapre The Crocodile, uno dei locali più famosi del centro cittadino. La nuova gestione punta molto sul made in Calabria e sulla partnership tra Borruto Carni e Fattorie della Piana. Info e novità

Per Reggio Calabria si tratta del ritorno di uno dei locali più frequentati degli ultimi 15 anni: proprio oggi lunedì 17 maggio riapre The Crocodile! Il pub tanto amato, situato in Via Gaspare del Fosso, tra il Duomo e piazza Carmine, torna in tutto il suo splendore con una nuova gestione da cui ci possiamo aspettare tante, grandissime sorprese. Entrare all’interno del locale offre subito una duplice sensazione: intanto la felicità di tornare indietro nel tempo, perché gli ambienti hanno subito un restyling, quindi la scenografia rimane quella tipica di un saloon tipico del Far-West americano con tutti gli arredamenti tipici che hanno reso il “Coccodrillo” tanto apprezzato dai reggini, ma al tempo stesso dà la sicurezza di trovarsi in un luogo di ristoro accogliente, affidabile e di altissima qualità. La nuova gestione infatti punta al rilancio del già conosciuto pub-paninoteca, puntando adesso sulla bontà e la freschezza dei prodotti. A tal proposito è fondamentale essere riusciti ad ottenere la sinergia tra due delle migliori aziende locali nel settore degli alimentari e della ristorazione: Borruto Carni e Fattorie della Piana.

Questa interessante partnership tende a sottolineare un concetto ben chiaro, ovvero quello di esaltare la territorialità e l’eccellenza dei prodotti calabresi, unici nel loro genere, invidiati da tutta Italia. Si tratta di una grande occasione perché è l’esempio migliore per dimostrare che, quando il lavoro viene svolto con passione, minuziosa attenzione, determinata collaborazione ed efficienza, la Calabria può esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. Il “patto d’intesa” tra le due note aziende è stato siglato nei giorni scorsi in un incontro a cui hanno presenziato l’amministratore delegato di Fattorie della Piana, il dott. Carmelo Basile, il proprietario di Borruto Carni, Ignazio Borruto, insieme a dipendenti e professionisti che collaborano con le due ditte. Da questi segnali si legge uno splendido messaggio di speranza in un periodo sicuramente molto complicato per la vita di ognuno di noi: la gioia di investire in una terra che non si vuole arrendere alle difficoltà ma che punta su se stessa e sulle proprie eccellenze.

The Crocodile, food & beverage: il menù offre ampia scelta di prodotti 100% made in Calabria

Le griglie e le friggitrici sono già attive, pronte a garantire all’amata clientela piatti eccellenti ed un servizio serio e professionale. Il menù è molto vario e permette una vasta scelta di carne tra hamburger e tagliata, pollo, taglieri di salumi tipicamente calabresi (come per esempio guanciale, filetto, soppressata, ‘nduja etc…), formaggi freschi di prima qualità, varie tipologie di insalate. Anche per quanto riguarda il beverage, oltre le birre in bottiglia e alla spina, il nuovo The Crocodile propone una lista di cocktail e vini selezionati.

The Crocodile: orari di apertura e come arrivarci

Il locale è situato al centro di Reggio Calabria, in Via Gaspare del Fosso, esattamente la discesa tra il Duomo e Piazza Carmine, quindi a pochi passi dal Corso Garibaldi e dal Lungomare Falcomatà. The Crocodile è aperto pranzo e cena, offre anche il servizio al tavolo: oltre al classico spazio interno, adesso il pub possiede un gazebo esterno curato e accogliente dove poter pranzare, cenare o semplicemente consumare un aperitivo in totale sicurezza. Per tutte le info e prenotazioni basta consultare la pagina Facebook The Crocodrile, il profilo Instagram @thecrocodile2.0 oppure chiamare il numero 348.3963060.