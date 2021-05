Reggina, è il momento dei saluti: la stagione è terminata, attività sospese e calciatori in vacanza

12 Maggio 2021 16:13

La stagione 2020-2021 della Reggina finisce qui: saluti questa mattina al Sant’Agata, i calciatori vanno in vacanza

“La Reggina comunica che, in seguito alla conclusione della regular season, le attività inerenti la prima squadra sono definitivamente sospese. Stamane il gruppo si è ritrovato presso il centro sportivo Sant’Agata, alla presenza del Direttore Generale, Giuseppe Mangiarano, e del Direttore Sportivo, Massimo Taibi, per il consueto commiato di fine stagione”. E’ quanto si legge nella nota ufficiale del club sul sito ufficiale amaranto. E’ arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti: “Il Presidente Luca Gallo e il club – prosegue la nota – ringraziano i calciatori e lo staff per l’impegno e il senso di appartenenza dimostrato nel corso di questa stagione, augurando loro buone vacanze”.

Da oggi si comincia dunque a programmare la prossima stagione. Ci sarà l’incontro con il tecnico Baroni e con i singoli calciatori per decidere il futuro di ognuno.