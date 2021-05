15 Maggio 2021 16:25

Taurianova, Prestileo e Lazzaro (FDI) sull’insediamento delle Commissioni: “caduta di stile e mancanza di rispetto istituzionale dell’amministrazione Biasi. Gli oggettivi impedimenti di salute e di quarantena, dovuti al Covid, che ci hanno riguardato – evidentemente sono stati motivo di ‘razzia’ istituzionale”

“Caduta di stile e mancanza di rispetto istituzionale da parte dell’amministrazione Biasi – è quanto dichiarano Daniele Prestileo e Filippo Lazzaro, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Taurianova”. “Gli oggettivi impedimenti di salute e di quarantena, dovuti al Covid, che ci hanno riguardato – evidentemente sono stati motivo di ‘razzia’ istituzionale da parte della maggioranza comunale, che ha approfittando della situazione, ha fatto man bassa degli uffici di presidenza consiliari”. “Ringraziamo gli altri colleghi della minoranza – sottolineano i consiglieri FDI – che hanno capito il passaggio delicato al quale l’assise comunale era chiamata, rinunciando alle vice-presidenze, e dimostrando che il rispetto istituzionale per le minoranze – rappresentanza di una porzione importante di comunità – è un valore imprescindibile per chi ha il dovere di guidare un ente pubblico”. “Prendiamo atto dell’indirizzo politico che il Sindaco Biasi ha voluto profondere nelle scelte di ieri, tagliando fuori anche dal dibattito politico-istituzionale utile alla città, una parte importante della minoranza, qual è Fratelli d’Italia. Quella stessa minoranza – ribadiscono i rappresentanti di FDI – che in più di un’occasione per responsabilità politica, ha sostenuto questa maggioranza”. “Alla luce di quanto accaduto – concludono Prestileo e Lazzaro – valuteremo un nuovo approccio rispetto alle dinamiche consiliari e politiche che riguardano l’asset politico nella nostra città”.