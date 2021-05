Ponte sullo Stretto, Tajani: “infrastruttura per unire tutta l’Italia e favorire turismo, commercio e agricoltura”

6 Maggio 2021 21:10

Tajani ritiene che il Ponte sullo Stretto sia un’opera capace di rappresentare “un simbolo per il riscatto della Sicilia e di tutto il Sud”

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera necessaria al rilancio dell’economia italiana. Rappresenta un simbolo per il riscatto della Sicilia e di tutto il Sud. Un’infrastruttura per unire tutta l’Italia e facilitare turismo, commercio e agricoltura. I soldi ci sono, basta perdere tempo”. Lo scrive sui social Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia. Il partito azzurro è stato tra i promotori dell’intergruppo parlamentare che sta facendo pressioni al Governo per la realizzazione dell’opera tra Reggio e Messina. A tal proposito molti rappresentati domani si incontreranno a Villa San Giovani, insieme in Parlamento di Calabria e Sicilia di tutti i partiti, esperti di profilo internazionale, associazioni di categoria, e ordini professionali per esprimere le ragioni del “SI” al Ponte sullo Stretto.