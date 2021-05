Tabellone Playoff Serie C, il sorteggio del secondo turno nazionale: tutti gli accoppiamenti. Il Catanzaro pesca l’Albinoleffe

27 Maggio 2021 11:14

Tabellone Playoff Serie C, ufficiali i sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale, che avrà luogo domenica 30 maggio

Dopo le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C di ieri, che hanno decretato le qualificate al secondo turno, sono appena stati effettuati i sorteggi per le sfide tra le migliori otto, in cui hanno accesso anche le tre seconde classificate dei gironi A, B e C. Tra queste il Catanzaro, che pesca l’Albinoleffe, capace di compiere l’impresa a Modena. L’Avellino, dopo aver eliminato il Palermo, se la dovrà vedere col Sudtirol, giocando però la prima in casa. Renate-Padova e Feralpisalò-Alessandria gli altri due accoppiamenti. Ecco il programma completo.

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

Al secondo turno entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi.

– QUALIFICATE

Renate

Avellino

Albinoleffe

Feralpisalò

Sudtirol (testa di serie)

Alessandria (testa di serie)

Padova (testa di serie)

Catanzaro (testa di serie)

– GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

Feralpisalò-Alessandria

Renate-Padova

Avellino-Sudtirol

Albinoleffe-Catanzaro

– GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

Alessandria-Feralpisalò

Padova-Renate

Sudtirol-Avellino

Catanzaro-Albinoleffe

Playoff Serie C: final four

Seguono poi semifinali e finali. In caso di risultato di parità dopo le due sfide, verranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica. Queste le date.