Tabellone Playoff Serie C, i risultati del secondo turno e i nuovi accoppiamenti: impresa Palermo, sbanca Castellammare e va avanti

19 Maggio 2021 19:34

Tabellone risultati Playoff Serie C: secondo turno degli spareggi promozione in terza serie, tutti gli aggiornamenti

Il Palermo fa l’impresa e vola al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: è questo uno dei risultati più eclatanti del secondo turno degli spareggi per girone giocati oggi. Sbancata Castellammare per 0-2, ora i rosanero aspettano di capire col sorteggio chi incontreranno. Passano anche Pro Vercelli, Feralpisalò e Matelica, che sbanca Cesena.

Playoff Serie C: i risultati del secondo turno

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO

– GIRONE A

Ore 17.30: Pro Vercelli-Juventus U23 1-0

Pro Vercelli-Juventus U23 Ore 18.00: Albinoleffe-Grosseto 2-1

– GIRONE B

Ore 17.30: Feralpisalò-Virtus Verona 1-1

Feralpisalò-Virtus Verona Ore 17.30: Cesena-Matelica 2-3

– GIRONE C

Ore 17.45: Bari-Foggia 3-1

Bari-Foggia Ore 17.30: Juve Stabia-Palermo 2-1

Playoff Serie C: primo turno fase nazionale

Alla fase nazionale, che avrà inizio domenica 23 maggio, partecipano dieci squadre: le sei qualificate dai playoff dei gironi, le tre terze classificate dei tre gironi nella regular season e la migliore quarta tra i tre gironi della regular season. Gli accoppiamenti verranno decisi tramite sorteggi.

GARA DI ANDATA: 23 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 26 MAGGIO

Da definire -Renate (ritorno a Renate)

Da definire- Sudtirol (ritorno a Bolzano)

Da definire -Avellino (ritorno a Avellino)

Da definire- Modena (ritorno a Modena)

Da definire-Da definire

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

Al secondo turno entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi.

GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

Da definire- Alessandria (ritorno ad Alessandria)

Da definire- Padova (ritorno a Padova)

Da definire- Catanzaro (ritorno a Catanzaro)

Da definire-Da definire

Playoff Serie C: final four

Seguono poi semifinali e finali. In caso di risultato di parità dopo le due sfide, verranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica. Queste le date.