Tabellone Playoff Serie C, secondo turno nazionale: i risultati delle gare d’andata. Bene l’Avellino, pari Catanzaro

30 Maggio 2021 19:27

Tabellone Playoff Serie C, sono terminate le gare d’andata del secondo turno della fase nazionale: tutti i risultati

Altra giornata importante in Serie C. Si sono giocate le gare d’andata del secondo turno nazionale dei playoff. Quattro partite in programma. Il risultato più roboante è quello del Padova, considerata da tanti addetti ai lavori come la candidata principale al salto di categoria. Veneti in grado di stracciare il Renate a domicilio ipotecando la qualificazione alle final four. Bene anche l’Avellino, che regola per 2-0 il Sudtirol in casa ma deve giocare il ritorno in trasferta. La Feralpisalò batte di misura l’Alessandria dei tanti ex Reggina. Nella gara delle 18, botta e risposta Carlini-Mondonico tra Albinoleffe e Catanzaro. Buon risultato per i calabresi in vista del ritorno al Ceravolo.

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

– GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

ore 17:30

Feralpisalò-Alessandria 1-0

Renate-Padova 1 -3

Avellino-Sudtirol 2-0

ore 18:00

Albinoleffe-Catanzaro 1-1

– GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

Alessandria-Feralpisalò

Padova-Renate

Sudtirol-Avellino

Catanzaro-Albinoleffe

Playoff Serie C: final four

Seguono poi semifinali e finali. In caso di risultato di parità dopo le due sfide, verranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica. Queste le date.