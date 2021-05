Tabellone Playoff Serie C, primo turno nazionale: i risultati delle gare d’andata. Esulta il Palermo, Bari ko

23 Maggio 2021 19:29

Tabellone Playoff Serie C, si sono disputate le gare d’andata del primo turno della fase nazionale: tutti i risultati e il programma completo

Sono appena terminate le gare d’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, che hanno visto l’ingresso delle terze qualificate. Da registrare il colpo esterno del Modena e i successi di Feralpisaló e Palermo rispettivamente contro Bari e Avellino. Pari tra Matelica e Renate. Mercoledì 26 le gare di ritorno.

Playoff Serie C: primo turno fase nazionale

– GARA DI ANDATA: 23 MAGGIO

ore 15.30

Pro Vercelli-Südtirol 2-1

ore 17.30

Albinoleffe-Modena 0-1

FeralpiSalò-Bari 1-0

Matelica-Renate 1-1

Palermo-Avellino 1-0

– GARA DI RITORNO: 26 MAGGIO

Renate-Matelica

Südtirol-Pro Vercelli

Avellino-Palermo

Modena-Albinoleffe

Bari-FeralpiSalò

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

Al secondo turno entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi.

GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

Da definire- Alessandria (ritorno ad Alessandria)

Da definire- Padova (ritorno a Padova)

Da definire- Catanzaro (ritorno a Catanzaro)

Da definire-Da definire

Playoff Serie C: final four

Seguono poi semifinali e finali. In caso di risultato di parità dopo le due sfide, verranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica. Queste le date.