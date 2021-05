Tabellone Playoff Serie C, primo turno nazionale: i risultati delle gare di ritorno e i nuovi accoppiamenti: beffe Bari e Modena

26 Maggio 2021 19:41

Tabellone Playoff Serie C, sono terminate anche le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale: tutti i risultati e i nuovi accoppiamenti

Playoff Serie C: primo turno fase nazionale

– GARA DI ANDATA: 23 MAGGIO

ore 15.30

Pro Vercelli-Südtirol 2-1

ore 17.30

Albinoleffe-Modena 0-1

FeralpiSalò-Bari 1-0

Matelica-Renate 1-1

Palermo-Avellino 1-0

– GARA DI RITORNO: 26 MAGGIO

Renate -Matelica 1-1

-Matelica Südtirol -Pro Vercelli 2-1

-Pro Vercelli Avellino-Palermo (ore 20.45)

Modena- Albinoleffe 0-2

Bari-FeralpiSalò 0-0

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

Al secondo turno entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi.

GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

Da definire- Alessandria (ritorno ad Alessandria)

Da definire- Padova (ritorno a Padova)

Da definire- Catanzaro (ritorno a Catanzaro)

Da definire-Da definire

Playoff Serie C: final four

Seguono poi semifinali e finali. In caso di risultato di parità dopo le due sfide, verranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica. Queste le date.