Tabellone Playoff Serie B: Cittadella e Venezia battono ed eliminano Brescia e Chievo

13 Maggio 2021 23:32

Tabellone Playoff Serie B, i risultati delle due gare del turno preliminare: Cittadella e Venezia eliminano Brescia e Chievo

Sono appena terminate le due gare dei turni preliminari dei Playoff di Serie B. Il tabellone delle semifinali è così delineato. Nel pomeriggio, è bastato un gol di Proia al Cittadella per avere la meglio del Brescia e passare il turno. Nella gara della sera, quella tra Venezia e Chievo, molti più gol ed emozioni, con i tempi regolamentari che non sono bastati a decretare il vincitore: gialloblu due volte avanti (con due rigori) e due volte ripresi, ma Johnsen ha chiuso definitivamente i conti per il 3-2 finale. Di seguito il tabellone.

TABELLONE PLAYOFF

Giovedì 13 maggio 2021 – Turni preliminari

Venezia-Chievo 3-2 (d.t.s.)

Cittadella-Brescia 1-0

Lunedì 17 maggio 2021 – Semifinali andata

Cittadella-Monza

Venezia-Lecce

Giovedì 20 maggio 2021 – Semifinali ritorno

Monza-Cittadella

Lecce-Venezia

Domenica 23 maggio 2021 – Finale andata

Lecce/Venezia-Cittadella/Monza

Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ritorno