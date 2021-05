Tabellone playoff Serie B: il Cittadella “smonta” il Monza, Lecce KO a Venezia

17 Maggio 2021 22:42

Tabellone playoff Serie B: semifinali di ritorno, vige il fattore campo. Cittadella e Venezia battono Monza e Lecce, grande attesa per il ritorno

Seconda serata di playoff in Serie B, con il tabellone che continua a riempirsi dopo l’andata delle semifinali di oggi. Prevale il fattore campo, ma non il fattore classifica, in attesa di gara 2. Nel match del pomeriggio, Davide batte Golia (o la programmazione vince sui milioni): il Cittadella asfalta il Monza con un micidiale 3-0 firmato Baldini (tripletta), adesso a Balotelli e compagni serve un’impresa. Nella gara della sera, Forte consegna al Venezia i tre punti contro il Lecce, ma al Via del Mare è tutto più aperto rispetto all’altra sfida. Ritorno previsto tra tre giorni. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE PLAYOFF

Giovedì 13 maggio 2021 – Turni preliminari

Venezia-Chievo 3-2 (d.t.s.)

Cittadella-Brescia 1-0

Lunedì 17 maggio 2021 – Semifinali andata

Cittadella-Monza 3-0

Venezia-Lecce 1-0

Giovedì 20 maggio 2021 – Semifinali ritorno

Monza-Cittadella

Lecce-Venezia

Domenica 23 maggio 2021 – Finale andata

Lecce/Venezia-Cittadella/Monza

Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ritorno