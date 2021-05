Finisce ufficialmente la Superlega, c’è l’ok del Milan: accordo fra UEFA e 9 club, sanzioni per tutti

7 Maggio 2021 19:59

La Superlega è ufficialmente conclusa: l’UEFA trova l’accordo con 9 club ai quali verranno applicate sanzioni soft. Presente il Milan, fuori la Juventus

La Superlega è ufficialmente terminata. Il progetto era stato fin qui solamente ‘parcheggiato’, per usare le parole di Florentino Perez, principale ideatore del format. Adesso, dopo che l‘UEFA ha trovato l’accordo con 9 club può dirsi ufficialmente concluso. Manchester City e Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Inter e per ultimo anche il Milan hanno accettato le condizioni dell’UEFA. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono rimaste fuori e, nonostante la sentenza del Tribunale di Madrid che diffida l’UEFA dall’infliggere sanzioni alle squadre che hanno aderito alla Superlega, rischiano comunque eventuali provvedimenti.

Il ‘colpo di grazia’ lo ha dato il Milan che per ultimo si è deciso ad unirsi al gruppo dei club che hanno riconosciuto ‘l’errore’ ed hanno accettato le condizioni dell’UEFA. Ciascuno di questi nove club “riconosce e accetta senza riserve la natura vincolante degli Statuti Uefa”; “rimane impegnato e parteciperà a qualsiasi competizione Uefa in ogni stagione in cui si qualificherà per merito sportivo”; “rientrerà nella European Club Association (Eca), che è l’unico organo di rappresentanza per i club riconosciuto dalla Uefa”; “adotterà tutte le misure in suo potere per porre fine al coinvolgimento nella società istituita per formare e gestire la Super League e cessare qualsiasi azione legale correlata esistente”; “come gesto di buona volontà, e insieme agli altri club, effettuerà una donazione per un totale di 15 milioni di euro, da utilizzare a beneficio dei bambini, dei giovani e del calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito”; “sarà soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle competizioni Uefa per club per una stagione, che verrà ridistribuito”; “accetta di ricevere ammende se cerca di giocare in una competizione non autorizzata (€ 100 milioni) o se viola qualsiasi altro impegno che ha stipulato nella Dichiarazione di impegno del club (€ 50 milioni); “fornirà impegni individuali alla Uefa per accettare tutti i principi e valori stabiliti nel Memorandum d’intesa 2019 tra la UEFA e la European Club Association”.