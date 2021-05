“Il Sole 24 ore” inserisce lo Studio Legale Gagliano di Reggio Calabria fra le eccellenze italiane

29 Maggio 2021 19:31

Reggio Calabria: lo Studio Legale Gagliano è stato indicato quale eccellenza italiana per la macro area Sud Italia e Isole

C’è una new entry nella classifica annuale dei migliori studi legali dell’anno 2021. Si tratta dello Studio Legale Gagliano, giovane e grintosa realtà professionale fondata dall’avv. Michele Fabio Gagliano. Nell’annuale indagine curata da Statista per Il Sole 24 ore sono stati 368 gli studi legali italiani segnalati, per un totale di 815 riconoscimenti nell’arco dell’ultimo triennio. Oltre 40.000 le segnalazioni ricevute quest’anno da parte di avvocati, giuristi d’impresa e clienti che hanno indicato i migliori studi legali italiani nei 15 diversi settori del diritto ed in cinque macro aree. Lo Studio Legale Gagliano è stato indicato quale eccellenza italiana per la macro area Sud Italia e Isole. Andando a visionare la classifica si nota che in Calabria solamente tre studi legali hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento e nella provincia di Reggio Calabria è stato proprio lo studio dell’avv. Gagliano ad emergere. Viva soddisfazione è stata espressa dall’Avv. Michele Fabio Gagliano per il riconoscimento ottenuto dalla importante ed autorevole statistica effettuata con la partnership de Il Sole 24 Ore. Lo studio Legale Gagliano, grazie all’esperienza maturata ed ai continui aggiornamenti, si caratterizza per una visione aggiornata e dinamica della professione forense. Ciò che oggi determina il valore di un avvocato è la sua capacità di ascolto, il legame empatico che riesce a instaurare con i suoi clienti, la qualità del tempo che si impegna a dedicargli.

Nel seguente link è visionabile la classifica nazionale: https://lab24.ilsole24ore.com/studi-legali-2021/.