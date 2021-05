I cognomi messinesi: storia e origine dei Costa

17 Maggio 2021 16:31

Altro appuntamento di StrettoWeb alla scoperta dei cognomi messinesi e alla loro storia. Oggi è la volta dei Costa, cognome molto diffuso in Sicilia ma comune anche in Nord Italia.

Il cognome Costa: storia ed etimologia del termine

Diverse sono le derivazioni affibbiate a questo cognome. Si dice che l’origine sia legata a diversi comuni italiani, come Costa (TV), Costa Calcinara (PD), Costa d’Arcevia (AN) o più semplicemente al significato del termine, inteso come il litorale marino, la riva di un fiume, di un lago o la fiancata di un monte. Ma potrebbe essere anche legato al nome greco “Costas” o “Kostas”, da Konstantinus, in latino Constantinus, diminutivo di Constans e cioè “fermo”, “deciso”.

I primi riferimenti di una famiglia Costa risalgono al XII secolo, più precisamente alla nobile famiglia di Chieri che insieme alla famiglia Raschieri diede vita all’albergo degli Albuzzani. Poco dopo, poi, si hanno notizie di Luigi Costa, che come luogotenente in guerra servì rispettivamente Amedeo VIII, primo duca di Casa Savoia, ed il principe d’Acaia. Da questo cognome si sono poi sviluppate nel corso del tempo diverse varianti, tra cui quelle più frequenti Da Costa, Dalla Costa, Della Costa, Di Costa.

Le famiglie Costa in Sicilia e non solo: grande prevalenza al Nord Italia

Esistono più di 2 mila famiglie col cognome Costa in Sicilia, la Regione italiana con la più alta diffusione di questo cognome. La prevalenza è nel messinese, tra Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Villafranca, Spadafora, Venetico, Torregrotta, Lipari, Taormina, ma anche nelle altre province dell’isola. La presenza del nome nel Sud Italia potrebbe essere di origine greca, legata appunto al termine Constans (“fermo”, “deciso”) di cui si parla su, proprio per la forte influenza magno-greca. Forse di altra origine è il cognome al Nord della penisola e soprattutto a Genova. Come si può vedere dalla mappa qui accanto, infatti, c’è un’ampia diffusione anche tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia e Liguria.

Personaggi storici col cognome Costa

Tra i personaggi della storia recente col cognome Costa possiamo citare lo scrittore e giornalista Enrico (1841-1909), il presentatore tv e speaker Rai Nuccio (1925-1991), la poetessa Maria (1926-2016) o Antonello (1970), comico anche per Zelig nonché attore in alcuni film italiani.