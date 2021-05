Stabilimenti balneari a Messina: definito il nuovo protocollo in vista dell’imminente stagione estiva

14 Maggio 2021 18:14

Si è svolto nel pomeriggio il tavolo tecnico convocato dall’assessore comunale Dafne Musolino, su richiesta della Federazione delle Imprese Balneari, per definire le linee guida da adottare nell’erogazione dei servizi alla balneazione e nello svolgimento delle attività ad essa collaterali. A seguito del proficuo confronto al quale hanno partecipato il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Marittimo, Ing. Nicocia, il Dirigente del Dipartimento Comunale Politiche del Territorio, Arch. De Pasquale ed il Capitano di Fregata Ripoli in rappresentanza della Guardia Costiera, è stato condiviso il nuovo protocollo che sarà vigente per l’imminente stagione balneare. E’ stato sostanzialmente riproposto il protocollo siglato lo scorso anno con l’introduzione di due variazioni significative espressamente richieste dalla F.I.BA. In primo luogo, viene cancellato l’obbligo a carico degli stabilimenti balneari di Messina di garantire la presenza degli Steward di spiaggia. Questa decisione è stata assunta per uniformare le procedure in vigore sul territorio comunale a quelle vigenti nel resto del Paese, e per evitare che sulle imprese balneari messinesi gravino oneri altrove non previsti. Inoltre, rispetto alla scorsa estate, viene meno il divieto di svolgimento sull’arenile di attività ludico-sportive di gruppo. In ultimo, l’assessore Musolino ha accolto la richiesta della F.I.BA. di convocare un tavolo tecnico con l’obiettivo di definire l’annosa vicenda della TARI a carico dei concessionari. Il Comune di Messina continua infatti a conteggiare il tributo sull’intera superficie in concessione e non sull’area destinata alla vendita, a dispetto di una sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce che ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti l’arenile con può essere considerato pertinenza dello stabilimento.