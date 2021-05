Serie B, gli squalificati dopo le partite di ieri: Ascoli con due assenze a Reggio, Falcone fermato per bestemmia

2 Maggio 2021 15:56

Questi gli squalificati in Serie B dopo le partite di ieri relative al 35° turno: due assenze in Ascoli-Reggina

Sono 9 gli squalificati dopo il 35° turno di Serie B. Il portiere del Cosenza Falcone salta un turno per espressione blasfema, mentre l’Ascoli arriva a Reggio con una doppia pesante assenza: non ci saranno infatti Buchel e Brosco. Di seguito la lista di tutti i giocatori fermati.

Gara Soc. COSENZA – Soc. PESCARA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 7.38 odierne) in merito alla condotta del calciatore Wladimiro Falcone (Soc. Cosenza) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 48° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore calciatore Wladimiro Falcone (Soc. Cosenza) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per errata compilazione della distinta di gara.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva per avere

ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo con circa due minuti di ritardo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

YAO Guy Eloge Koffi (Reggiana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARAMU Mattia (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENEDETTI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAMIGLIANO Agostino (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MAJER Zan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VESELI Frederic (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).