Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: in due saltano Reggina-Frosinone

8 Maggio 2021 14:43

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo al termine della 37ª giornata del campionato cadetto: in due saltano Reggina-Frosinone

Due calciatori, uno per parte, salteranno Reggina-Frosinone prevista per lunedì al Granillo e valevole per la 38ª e ultima giornata di Serie B: si tratta di Kastanos e Stavropoulos. Loro rientrano tra i 9 squalificati al termine delle partite di ieri. Tra questi, anche

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COULIBALY Mamadou (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DEL PINTO Lorenzo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI MARIANO Francesco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KASTANOS Grigoris (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ROSAFIO Marco (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROZZIO Paolo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).