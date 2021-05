In migliaia a Piazza Duomo per festeggiare l’Inter, ma spunta anche un “Forza Crotoneee!”: il VIDEO che spopola sul web

3 Maggio 2021 23:00

In mezzo ai tifosi festanti dell’Inter in centro a Milano spunta anche un “Forza Crotone!” urlato a squarciagola: il VIDEO che sta facendo il giro del web

Tutto ci saremmo aspettati, in mezzo a migliaia di tifosi dell’Inter impazziti per festeggiare uno Scudetto che mancava da oltre 10 anni, meno che un “Forza Crotone!” urlato in mezzo a macchine, sciarpe, bandiere e trombette. Eppure è successo. C’è un video che spopola in queste ore sul web e ritrae un ragazzo che, filmando dall’interno della sua auto l’euforia nerazzurra nel centro di Milano, urla a squarciagola “Forza Crotoneeee!”, proprio il giorno dopo la retrocessione matematica in Serie B dei pitagorici e proprio causata dai ragazzi di Conte, capaci di espugnare lo Scida sabato sera. In basso il VIDEO.