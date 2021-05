Sport: Malagò, ‘sarà tra motori della ripresa ed Europei rappresentano ritorno a normalità’ (2)

24 Maggio 2021 20:02

(Adnkronos) – Malagò ha poi ammesso che il no della Raggi alle Olimpiadi di Roma brucia ancora. ‘Il no alle Olimpiadi di Roma è stato un errore madornale e incalcolabile, con il tempo la ferita si sta rimarginando ma la cicatrice è ancora ben visibile. Il mondo dello sport vive di successi e sconfitte, dunque anche perdere fa parte del gioco ma non ci sono dubbi che Roma avrebbe avuto prospettive diverse”.

Infine sul suo sogno di far assegnare all’Italia gli Europei di Calcio 2028 ‘La competenza è della FiGC e e del Governo, ma penso che la Federazione abbia la volontà e il desiderio di raggiungere questo obiettivo anche per sistemare gli stadi italiani. Ma questa partita la devono giocare in squadra Governo e Comitato Olimpico”, ha concluso il numero uno dello sport italiano.