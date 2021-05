25 Maggio 2021 12:41

Sport & fitness influencer: Lisa Migliorini, Deborah Spinelli e Carlotta Gagna sul podio della classifica top star dell’osservatorio di buzzoole. Instagram tv e reels sono i formati sempre più utilizzati

In un anno di chiusure, il mondo del fitness e dello sport si è reinventato, entrando direttamente nelle case degli italiani. Ad oggi, infatti, sempre più persone si allenano regolarmente a casa grazie anche alla guida degli Sport & Fitness influencer e dei loro ricchi palinsesti di allenamenti personalizzati. A tal proposito, nell’ambito degli appuntamenti mensili con i “Buzzoole Rankings”, torna l’Osservatorio istituito da Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’Influencer Marketing, per analizzare le performance dei creator su Instagram del settore Sport & Fitness durante il mese di aprile 2021. Grazie al tool Buzzoole Discovery, infatti, sono state stilate due differenti classifiche: “Star” per gli influencer nati sul web con almeno 100.000 follower e “Rising Star” per i profili con meno di 100.000 follower. Al primo posto della classifica “Star”, c’è Lisa Migliorini, conosciuta come @thefashionjogger. Lisa ha una grande passione per la corsa, la moda e la fisioterapia. I suoi consigli di training, gli esercizi fondamentali per i runners, ma anche le sue fashion tips, review di scarpe da running e suggerimenti nell’ambito della moda sportiva, le hanno permesso di ottenere in media oltre 22.200 interazioni rispetto ai post pubblicati nel mese di aprile. La medaglia d’argento spetta a Deborah Spinelli, che con il suo profilo Instagram @deborahfashionsport, che unisce la passione per lo sport, in particolare il Triathlon, e per la sana e corretta alimentazione, ha registrato circa 18.800 interazioni medie per post nel mese analizzato. Medaglia di bronzo per la wellness coach Carlotta Gagna (profilo Instagram @traininpink) che promuove la consapevolezza di sé stessi attraverso l’accettazione del proprio corpo, dei difetti che rendono unici, senza mai smettere di migliorarsi. Nel mese analizzato ha ottenuto in media 14.500 interazioni per post. In quarta posizione troviamo Davide Campagna, @cottoaldente, appassionato di sport e cucina sana, che con i suoi consigli sull’alimentazione abbinata ad allenamenti per tenersi in forma ha ottenuto in media 8.200 interazioni. In quinta ed ultima posizione troviamo Valerie Casto, che su Instagram ogni giorno si esprime condividendo i momenti della sua giornata all’insegna del fitness, con circa 8.000 interazioni medie per post. Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole dichiara: “Dall’analisi è emerso che, in questo settore, il trend più diffuso è quello di offrire contenuti sul benessere accoppiati ai temi del fashion e dell’alimentazione. Inoltre, i post del feed sono spesso accompagnati da ampie descrizioni, che per l’abbondante quantità di testo assomigliano molto allo stile tipico dei blog. La creatività emerge poco, mentre viene posta più attenzione alla vicinanza emotiva che scaturisce dall’alternanza di momenti di vita quotidiana e sessioni di allenamento. Per quanto riguarda la scelta dei formati, è molto frequente l’utilizzo di Instagram TV ma anche quello dei Reels è uno strumento sempre più utilizzato”. La classifica “Rising Star”, invece, vede al primo posto Laura Diana, dottoressa in Scienze Motorie e coach online specializzata nell’allenamento al femminile, che sul suo profilo Instagram @lauradiana000, ad aprile, ha registrato circa 5.800 interazioni medie per post. Al secondo posto il personal trainer Mattia Valli, che sul suo profilo Instagram @mv_trainer, ha registrato circa 4.600 interazioni medie per post. Terza posizione per Lisa Alborghetti, online trainer che ha l’obiettivo di dimostrare come si possa vivere una vita sana senza farsi mancare nulla, allenandosi duramente e mangiando una grande varietà di cibi rimanendo allo stesso tempo in forma. Nel mese di aprile, il suo profilo Instagram ha ottenuto oltre 3.300 interazioni medie per post. Quarta e quinta posizione occupate da Dennis Callà e Caterina Falhi, che hanno ottenuto rispettivamente 3.200 e 3.000 interazioni in media rispetto ai post pubblicati nel mese analizzato. Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole conclude: “I creator del settore Sport & Fitness stimolano i propri follower ad adottare uno stile di vita sano, all’insegna dell’equilibrio tra corpo e mente, con messaggi positivi che hanno attirato l’attenzione di numerosi brand desiderosi di avviare collaborazioni per comunicare la loro immagine. Questa particolare tipologia di creator ha dimostrato anche una grande capacità di adattamento poiché, durante il periodo di costrizione a casa dovuto al Covid-19, ha saputo adattare il proprio piano editoriale alla nuova condizione. Ad esempio, organizzando delle sessioni in diretta di allenamenti, fruibili gratuitamente. Oggi, alcuni di questi creator hanno deciso di promuovere i propri programmi di allenamento a pagamento, diventando dei veri e propri imprenditori”. Oltre ai creator nati sul web, in generale, su Instagram il settore Sport & Fitness è presidiato soprattutto da atleti famosi il cui successo spesso deriva da trionfi sportivi a livello nazionale e internazionale, ma anche da noti personaggi della tv. Tra i più attivi, ad esempio, ci sono: Melissa Satta (@melissasatta) con 47.600 interazioni medie per post, la pluripremiata campionessa mondiale di Biathlon Dorothea Wierer (@dorothea_wierer) con circa 40.000, la campionessa olimpica in discesa libera Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) con oltre 24.500 interazioni, oltre al calciatore e oggi allenatore alla Juventus Academy di Miami, Federico Gregucci (@fede_greg) con 18.900 interazioni.