Calabria, Spirlì: “chiederò ancora l’azzeramento del debito della sanità, chi dovrà pagare pagherà”

18 Maggio 2021 12:51

Calabria, le parole del presidente della Regione Calabria Nino Spirlì sulla sanità

“Oggi, una giornata speciale. Dedicherò, come sempre, una buona parte di essa ad occuparmi di sanità e ospedali. Poi, di Porto di Gioia Tauro e Zes. Se la Calabria non guarda al futuro con progettualità e ottimismo, non attraverserà il guado. Ma noi ci crediamo“. E’ questo il post pubblicato su Facebook dal presidente della Regione Calabria Nino Spirlì. “Continuerò a chiedere l’azzeramento del debito pregresso della sanità per ricominciare da zero – aggiunge -, e chi dovrà pagare, pagherà. Mentre, per il rilancio del Porto, con conseguente aumento di posti di lavoro, non mollerò di un millimetro. Restiamo uniti“, conclude Spirlì.