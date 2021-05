Terme Luigiane, Spirlì ai lavoratori: “nostro impegno per trovare soluzione”

4 Maggio 2021 16:10

Terme Luigiane, il presidente Spirlì ha incontrato i dipendenti che occupano lo stabilimento

“Sono molto dispiaciuto per come stanno andando le cose. Il braccio di ferro non serve a nessuno. Tutto quello che potrò fare sarà a favore del vostro lavoro e delle vostre famiglie”.

È quanto ha detto il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai dipendenti delle Terme Luigiane, che da giorni occupano lo stabilimento come forma di protesta per il mancato avvio della stagione lavorativa.

“Non solo paure”