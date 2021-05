Sorical pubblica, Calabretta (Lega Crotone): “straordinaria opportunità”

27 Maggio 2021 22:52

Sorical pubblica, Calabretta (Lega Crotone): “quella che si apre oggi davanti alla Calabria è una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo”

“Quella che si apre oggi davanti alla Calabria è una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo. Con questo atto fortemente politico, voluto e sostenuto dalla Giunta Regionale, in primis dal Presidente facente funzioni Nino Spirlì e dall’assessore alla tutela dell’ambiente Sergio De Caprio, si apre per la gestione efficace ed efficiente dell’acqua della nostra terra uno scenario del tutto nuovo, un orizzonte invocato ed atteso da 25 anni. Con l’avvio del procedimento per la pubblicizzazione di Sorical siamo al primo passo di una riforma storica che consentirà finalmente di poter accedere a risorse europee importanti da investire sulle reti idriche, fognarie e per la depurazione”. Sono, questi, alcuni passaggi dell’intervento del commissario provinciale della Lega – Crotone, Cataldo Calabretta, ospite nella puntata odierna (giovedì 27 maggio) di Buongiorno Regione sulla Tgr Calabria (Rai 3). “La Calabria – ha detto il commissario Sorical – è l’unica regione che non ha ancora attivato il servizio idrico integrato. Quando ciò avverrà, ci sarà l’accorpamento di un unico schema coordinato di servizi, che consentirà di avere un rapporto diretto con i cittadini, bypassando i comuni, molti dei quali come è noto sono morosi. Con la possibilità di utilizzare, finalmente, le risorse europee – ha chiarito –bisognerà lavorare su reti idriche colabrodo e sanare una posizione debitoria importante”.