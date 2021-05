Campionati Regionali d’Insieme di Ginnastica Ritmica, Gebbione ancora protagonista

19 Maggio 2021 10:58

Società Ginnastica Gebbione vittoriosa ai Campionati Regionali d’Insieme di Ginnastica Ritmica

La Palestra CONI di Catanzaro ha ospitato domenica 16 maggio i Campionati Regionali d’Insieme di Ginnastica Ritmica. La manifestazione, svoltasi nel rispetto delle normative anticovid emanate dalla Federazione Ginnastica d’Italia, ha visto la presenza in pedana di oltre sessanta ginnaste in rappresentanza delle più quotate società calabresi.

Assoluta protagonista, ancora una volta, la Società Ginnastica Gebbione, presente con una nutrita rappresentativa di ginnaste, e che ha conseguito due primi posti assoluti e brillanti piazzamenti nelle due gare a cui la Società ha partecipato. Nel Campionato Insieme Silver GR LA Allieve il primo posto e il Titolo di Campioni Regionali è stato conquistato dalla squadra della Società Gebbione composta da Costantino Greta, Sergi Marianna e Sergi Sara. Le ginnaste hanno eseguito un esercizio a Corpo Libero ottenendo il punteggio di 10.600, facendosi apprezzare dalla giuria per l’ottima esecuzione e per l’eleganza dei movimenti. In questa stessa gara vi è stato un buonissimo quarto posto ottenuto dalla seconda squadra della Società Gebbione composta da Borzumati Marta, Macheda Giorgia, Marcianò Alessandra, Praticò Asia , Serpa Ginevra e Surace Matilde; le giovanissime ginnaste (tutte anno 2011 e 2012) hanno eseguito anche loro un esercizio a corpo libero dimostrando di possedere buone potenzialità tecniche e capacità atletiche.

Nel Campionato Insieme Silver GR LB Open la coppia Frosinone Caterina e Condello Maria della Società Gebbione ha conquistato il Primo posto assoluto e il Titolo Regionale effettuando un esercizio con il cerchio altamente spettacolare, mettendo in mostra velocità nei movimenti e precisione nei lanci, premiato dalla giuria per la perfezione nell’esecuzione. Podio anche per un’altra coppia della Gebbione formata da Toscano Chiara e Vetere Luisa, che hanno ottenuto il terzo posto, effettuando anche loro un esercizio con il cerchio, ottimo per capacità tecnica e buona esecuzione. Buonissimi i piazzamenti ottenuti dalle altre coppie della Società Gebbione in gara e formate da: Crea Claudia e Rosace Laura, Cristiano Noemi e Principato Martina, Coletta Angela e Nocera Manila, Bruzzese Ilenia e Pizzimenti Eleonora. Tutte le ginnaste della Gebbione hanno messo in evidenza l’ottima impostazione tecnica di cui dispongono, confermando così i progressi effettuati in questi mesi , frutto di sacrifici e grande lavoro in palestra. Grande e legittima soddisfazione alla fine della gara da parte dello staff tecnico della Società Gebbione, con in testa la Direttrice Tecnica Prof.ssa Rosa Cristiano e le istruttrici Giovanna Timpano e Caterina Frosinone, per le ottime prove fornite da tutte le ginnaste che saranno sicuramente protagoniste anche alle Finali Nazionali che si svolgeranno a Rimini dal 18 al 27 Giugno prossimo.