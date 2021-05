Reggio Calabria, presidio di solidarietà al grido di “Palestina Libera”: il sit-in domani in Piazza Italia

18 Maggio 2021 12:33

Anche Reggio Calabria si unisce al grido di Palestina Libera e scende in strada per manifestare. E’ stato organizzato per domani, mercoledì 19 maggio alle ore 18, un sit-in Piazza Italia per solidarietà nei confronti del popolo palestinese. In questi giorni tanti uomini, donne, bambini e civili sono vittime degli scontri con Israele.