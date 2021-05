Siracusano: “battersi per il Ponte sullo Stretto di Messina significa battersi per il lavoro”

1 Maggio 2021 15:20

Ponte sullo Stretto, Siracusano: “dalle stime di WeBuild, colosso italiano delle costruzioni, nel primo anno di cantiere sarebbero assunte ben 20.000 persone e complessivamente 118.000 per l’intera opera”

“È un 1 maggio amaro per la mia Regione, ancora purtroppo in zona arancione. I siciliani vogliono lavorare, hanno bisogno di ripartire per sopravvivere“, è quanto afferma Matilde Siracusano, deputato di Forza Italia. “E la Sicilia non vuole sussidi vuole solo il lavoro. Battersi per il Ponte sullo Stretto di Messina significa battersi per il lavoro. Dalle stime di WeBuild, colosso italiano delle costruzioni, nel primo anno di cantiere sarebbero assunte ben 20.000 persone e complessivamente 118.000 per l’intera opera. Tutti i parlamentari siciliani devono pretendere che tutto questo sia realizzato. Intanto buon 1 maggio di speranza”, conclude la nota.