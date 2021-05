Risanamento Messina, Siracusano: “soddisfatta per un risultato storico. Grazie al Ministro Carfagna e grandi meriti al Sindaco De Luca”

13 Maggio 2021 14:59

“Il Ministro Mara Carfagna con un lavoro straordinario ha sorbito il contenuto della mia proposta di legge sulla baraccopoli”: la soddisfazione del deputato di Forza Italia Matilde Siracusano per la legge di risanamento della Città di Messina

Finalmente la parola fine sulla baraccopoli di Messina è arrivata. C’è grande soddisfazione per la decisione del Governo di investire 100 milioni di euro per la riqualificazione dell’area, una vicenda triste e vergognosa che risale ad oltre un secolo fa. Il Ministro Mara Carfagna è riuscita a fare inserire, con un apposito emendamento presentato al Senato, nell’ultimo decreto legge sul Covid, uno stanziamento considerevole per risolvere l’annosa questione del risanamento della città dello Stretto. “Sono straordinariamente soddisfatta e contenta, ringrazio il Ministro per il Sud Mara Carfagna che con un lavoro straordinario ha sorbito il contenuto della mia proposta di legge sulla baraccopoli”, afferma l’on. Matilde Siracusano ai nostri microfoni. “E’ una svolta storica per Messina che dopo un secolo di strazio vede la luce”, prosegue.

“Si tratta di uno stanziamento considerevole ed inoltre il Governo ha trovato altre risorse – continua il deputato di Forza Italia – . C’è anche un bando a cui ha partecipato anche il Comune di Messina per migliorare la qualità dell’abitare con l’utilizzo di altri fondi destinati all’opera di risanamento. L’aspetto più importante per uscire da questa barbarie riguarda il conferimento dei poteri speciali al Prefetto e consento di accelerare i tempi. I disagi del passato infatti sono dovuti non solo all’incapacità di spendere le risorse a disposizione ma anche dalla lungaggine della burocrazia e della complessità delle procedure”.

L’on. Siracusano esulta dunque alla notizia, ma è necessario che in questa vicenda i complimenti si facciano anche al Sindaco Cateno De Luca, che da sempre ha sensibilizzato sulla questione ed ha anche in passato chiesto lo stato di emergenza per la città di Messina. “Ho sempre riconosciuto grandi meriti all’Amministrazione Comunale e all’impegno di A.ris.Mé. Lo stesso Comune si è sempre mosso perché il fenomeno è talmente grande che con i poteri ordinari non poteva essere risolto, se non in decenni. E’ stato fatto un lavoro in linea con l’Amministratore De Luca”, ha concluso Siracusano.

Misure urgenti per la “Baraccopoli” di Messina: cosa dice la Legge