31 Maggio 2021 18:38

Messina, Siracusano: “concentrare tutte le forze per realizzare il Ponte sullo Stretto l’unico strumento in grado di dare uno shock economico all’economia de Mezzogiorno”

“Abbiamo ottenuto la legge per il risanamento delle baraccopoli, adesso bisogna concentrare tutte le forze per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina l’unico strumento in grado di dare uno shock economico all’economia de Mezzogiorno. Confido nei ministri di Forza Italia al Governo per la messa a terra di un’opera non più rinviabile”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il deputato di Forza Italia, Matilde Siracusano, la quale sfoggia una mascherina con il Ponte sullo Stretto.