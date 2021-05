Ponte sullo Stretto di Messina, Siracusano: “basta con assurde posizioni ideologiche prive di fondamento”

3 Maggio 2021 14:07

Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, risponde alla senatrice De Petris

“Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina assistiamo ancora una volta a prese di posizione assurde e prive di alcun fondamento. La senatrice De Petris farebbe bene a mettere da parte l’ideologia – così come chiede giustamente il ministro Giovannini – ed a concentrarsi sul merito di una grande opera che rappresenterebbe la vera occasione di rinascita per la Sicilia, per la Calabria e per l’intero Mezzogiorno. Solo con lo choc positivo di una infrastruttura strategica come il Ponte può ripartire un piano coraggioso per annullare il gap ancora esistente tra Nord e Sud. Chi recrimina sulle cose non fatte in questi anni non fa un buon servizio ai cittadini meridionali e fa perdere ulteriore tempo al Paese. Con il freno a mano tirato e con continui timori oscurantisti non si va da nessuna parte”. Sono queste le parole riportante dall’agenzia DIRE da Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, in riferimento alla nota della senatrice De Petris (Leu).