Messina, Siracusano (FI): “il Ponte sullo Stretto e lo stop alla baraccopoli sono le chiavi per la rinascita”

4 Maggio 2021 18:02

Siracusano (FI): “è importante la presa di posizione del ministro Mara Carfagna a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”

“È importante la presa di posizione del ministro Mara Carfagna a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Questa grande opera non può essere finanziata con le risorse del Recovery Plan? Questo non preclude l’utilizzo di altri fondi, oltre a quelli che arriveranno dall’Europa grazie al Pnrr. Le infrastrutture – soprattutto quelle strategiche e soprattutto nel Mezzogiorno – si iniziano e si portano a termine solo se c’è una chiara volontà politica. E noi di Forza Italia riteniamo che il governo debba averla proprio sul tema del Ponte. Oggi è una giornata importante per la Sicilia anche perché in Commissione Ambiente alla Camera si è costituito il comitato ristretto per la proposta di legge cha ha come obiettivo quello di cancellare le baraccopoli di Messina. In quella sede ho annunciato l’accordo politico tra i proponenti e, dunque, entro la settimana avremo il testo base per andare in Aula a Montecitorio il 24 maggio, così come previsto dal calendario dei lavori. Si avvicina un traguardo importante per la mia città, dopo numerosi rinvii che in passato hanno ingiustamente ostacolato la risoluzione di questo dramma ormai insostenibile. Il Meridione ha bisogno di risposte e di opportunità: il Ponte sullo Stretto e il risanamento delle zone disagiate di Messina sono due facce della stessa medaglia, due chiavi per la rinascita”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.