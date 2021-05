Stop baraccopoli a Messina, Siracusano: “vittoria per i cittadini, 100 milioni per il risanamento delle aree disagiate”

12 Maggio 2021 10:27

Il Prefetto di Messina sarà nominato commissario con poteri speciali per il coordinamento dell’emergenza

“Il governo, grazie al ministro del Sud, Mara Carfagna che ha presentato al Senato un emendamento al decreto Covid, incorpora la mia proposta di legge per lo stop alle baraccopoli della città dello Stretto”. Lo scrive tramite il proprio account Facebook il deputato di Forza Italia Matilde Siracusano. E’ questo un messaggio di grande speranza per circa 8mila cittadini di Messina che ancora oggi vivono in condizioni socio-sanitarie insostenibili e disumane. “Verranno stanziati subito i primi 100 milioni di euro per il risanamento delle aree più disagiate di Messina – continua Siracusano – . Il Prefetto sarà nominato commissario con poteri speciali per il coordinamento dell’emergenza. Finalmente, con Forza Italia al governo, il nostro lavoro degli ultimi anni sta per produrre risultati concreti per gli 8mila messinesi che ancora oggi vivono in condizioni inaccettabili. Finalmente la svolta che Messina attendeva da anni. Grazie davvero di cuore alle ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini che hanno condotto con me questa battaglia! Vi sono immensamente grata e vi sono grati i messinesi tutti”.