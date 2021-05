Pnrr, Silvia Vono: “L’alta velocità e l’alta capacità effettiva per tutta la Calabria fino a Reggio non sono più un binario morto”

26 Maggio 2021 18:05

Le parole della senatrice di Italia Viva Silvia Vono in merito all’alta velocità fino a Reggio Calabria

“L’alta velocità e l’alta capacità effettiva per tutta la Calabria fino a Reggio Calabria non sono più un binario morto. Grazie al parere sul fondo complementare del PNRR che assegna 9400 milioni di euro agli interventi prioritari per il periodo 2021-2030 sulla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, accolto dalla Commissione Trasporti del Senato, il governo sarà impegnato a valutare una soluzione inclusiva per tutta la Calabria che favorisca anche una futura continuazione della rete ferroviaria con la Sicilia tramite un collegamento strutturale”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, vicepresidente della Commissione Trasporti di palazzo Madama e coordinatrice dell’intergruppo parlamentare ‘Ponte sullo Stretto‘. “Grazie al voto favorevole e all’unanimità di oggi possiamo garantire la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria con evidente sviluppo socio- economico di tutto il Sud ripristinando i pari livelli di qualità e standard di infrastrutture e trasporti rispetto al rango nazionale ed europeo”, conclude.