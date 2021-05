Siderno, soddisfazione per la pulizia della pista ciclabile

22 Maggio 2021 12:12

Pulizia della pista ciclabile, la nota di Noi per Siderno

“La pista ciclabile con annessa passeggiata sul mare a sud di Siderno. Sono queste le piccole vittorie della politica sana, fatta di segnalazioni alle personalità preposte, su criticità forse in agenda, ma che in pieno periodo di fruibilità, non ancora considerate”. Lo afferma in una nota Noi per Siderno.

“Un grazie alla forza lavoro del comune che tempestivamente è intervenuta come nel resto della città per renderla più accogliente. NOI PER SIDERNO fa una politica fatta di cose concrete e di primaria priorità, lasciamo ai nostri detrattori il compito di nascondere la polvere sotto il tappeto. Per noi Siderno deve ripartire dal decoro urbano, da strade pulite, da marciapiedi ordinati, dal verde pubblico, dalle ringhiere del lungomare ridipinte, dalla riqualificazione di quello che già abbiamo e da tanti piccoli interventi che rendano vivibile questa splendida cittadina, poi si potrà parlare di grandi opere. Grazie a tutti voi per il costante incitamento a continuare questa difficile battaglia”.