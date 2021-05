Siclari (FI): “la commissione salute ha approvato la legge sui defibrillatori”

27 Maggio 2021 17:46

Siclari: “con grande soddisfazione quale capogruppo di Forza Italia in commissione Salute al Senato comunico che la commissione ha approvato in sede deliberante la legge proposta da Giorgio Mulè e della quale è stato relatore che contiene disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero”

“Con grande soddisfazione quale capogruppo di Forza Italia in commissione Salute al Senato comunico che la commissione ha approvato in sede deliberante la legge proposta da Giorgio Mulè e della quale è stato relatore che contiene disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero”, è quanto scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Marco Siclari. “Si tratta di una legge fortemente voluta da Forza Italia che oltre a proporla ha spinto per creare una corsia preferenziale tanto alla Camera quanto al Senato accelerando i tempi per la sua approvazione con la proposta della commissione deliberante. Si tratta di una grande successo legislativo e politico di Giorgio Mulè e di tutta Forza Italia che è riuscita ad essere forza trainante rispetto a tutto il panorama parlamentare facendo sì che si creasse notevole condivisione su un testo che fa crescere la sicurezza sanitaria nel nostro Paese, introducendo e potenziando l’uso dei defibrillatori veri e propri strumenti salva-vita in molti contesti del nostro vivere civile. La legge ora torna alla camera nella quale si auspica abbia una corsia preferenziale e sia approvata in tempi brevi”, ha così concluso il senatore azzurro.