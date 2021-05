Sicilia: la Brigata “Aosta” ospita il corso per la scorta e tutela dei Vip [FOTO]

28 Maggio 2021 09:58

Sicilia: sviluppate le procedure di scorta e tutela vip per la sicurezza nei diversi scenari d’impiego dell’Esercito

Si è concluso il 76° corso basico e di aggiornamento alle procedure di scorta e tutela Vip per la sicurezza nei diversi scenari operativi, organizzato dalla Brigata “Aosta” con l’impiego di istruttori del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”. Il corso, in linea con gli obiettivi addestrativi della Divisione “Acqui”, ha interessato il personale militare selezionato da alcuni reggimenti della Brigata Aosta, della Brigata Garibaldi e della Brigata Pinerolo. L’impiego nei teatri operativi richiede di poter disporre di personale selezionato e addestrato alla tutela di personalità e figure chiave, pertanto nel piano di approntamento delle unità dell’Esercito sono inseriti i corsi “scorta e tutela vip”, attività addestrative nelle quali la presenza di istruttori d’eccellenza, quali gli incursori del 9° Reggimento “Col Moschin”, garantisce elevati standard nelle performance richieste ai frequentatori. Nelle aree addestrative utilizzate dalla Brigata “Aosta” in Sicilia, il team istruttori ha intensamente impegnato i militari con attività sia teoriche sia pratiche, volte a valutare e perfezionarne la preparazione professionale. In particolare, sono state condotte lezioni di tiro con pistola Beretta 92 FS e fucile Beretta ARX 160, affinate le tecniche di tiro di precisione e di maneggio delle armi, di acquisizione obiettivi e raccolta informativa, unitamente ad una intensa attività ginnico-sportiva tesa a raggiungere elevate capacità di reazione anche in condizioni di stress psico-fisico. L’addestramento, condotto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto al Covid19, ha consentito al personale di accrescere il proprio livello di preparazione in un settore ad elevata specializzazione, rivelandosi per tutti i partecipanti un’attività stimolante e proficua.