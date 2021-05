Sicilia, Musumeci annuncia: “al via prenotazioni per il vaccino 50-60 anni”

4 Maggio 2021 11:43

Sicilia, nella giornata di domani saranno disponibili le prenotazioni per il vaccino anti-Covid ai pazienti nelle fasce d’età dai 50 ai 60 anni

Da domani in Sicilia al via la prenotazione del vaccino anti-Covid per la fascia di età che va dai 50 ai 60 anni. L’annuncio è stato dato dal governatore, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palermo. “Abbiamo più volte chiesto al commissario Figliuolo la possibilità di ammettere al vaccino anche le persone tra i 50 e i 60 anni – ha spiegato Musumeci, secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’ -. Ci è stato sempre risposto che non è possibile e che sarà consentito solo quando avremo messo al sicuro gli over 80. Un principio nobile e che condividiamo pienamente – ha spiegato il governatore – ma è chiaro che non abbiamo poteri sanzionatori o coercitivi, e guai se così fosse, per convincere i riottosi e i diffidenti rispetto al vaccino. Per questo abbiamo deciso di aprire, a partire da domani, la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su, compresi i nati nel 1971. Dobbiamo correre, altrimenti non usciremo più da questo tunnel. Niente più vaccini tenuti nei frigoriferi per mesi e mesi: niente più scorte rimaste a giacere in attesa che si operi questa conversione generale da parte dei cittadini diffidenti“.