Crotone, l’ultima all’Olimpico è amara: la Roma vince 5-0, calabresi peggior difesa della storia della Serie A

Ultima trasferta all’Olimpico decisamente amara per il Crotone: i calabresi perdono 5-0 e diventano la peggior difesa della storia della Serie A

Il Crotone continua a non staccarsi dall’ultima posizione in classifica. I calabresi, di scena all’Olimpico nell’ultima trasferta stagionale nella Capitale, tornano a casa con le ossa rotte. Netto 5-0 della Roma che, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United, ha come unico obiettivo il mantenimento della 7ª piazza che vale la Conference League. Primo tempo in equilibrio, secondo che si gioca quasi sulla terra degli Internazionali d’Italia. Una ripresa da 5-0 a firma di Borja Mayoral (2), Lorenzo Pellegrini (2) e Henry Mkhitaryan. Con il pokerissimo subito oggi il Crotone diventa la peggior difesa della storia della Serie A con 90 reti subite in 36 partite. I calabresi restano a quota 18 punti, 2 in meno del Parma che, se scavalcato, eviterebbe almeno l’onta di non concludere come ultima in classifica.

RISULTATI SERIE A 35ª GIORNATA

SABATO 8 MAGGIO

Ore 15:00

Spezia-Napoli 1-4 (15′ Zielinski; 23′, 44′ Osimhen; 64′ Piccoli, 79′ Lozano)

Udinese-Bologna 1-1 (23′ De Paul; 82′ rig. Orsolini)

Ore 18:00

Inter-Sampdoria 5-1 (4’ Gagliardini; 26’, 36’ Sanchez; 35’ Keita; 61’ Pinamonti; 70 Lautaro Martinez)

Ore 20:45

Fiorentina-Lazio 2-0 (32′, 89′ Vlahovic)

DOMENCIA 9 MAGGIO

Ore 12:30

Genoa-Sassuolo 1-2 (14′ Raspadori; 66′ Berardi; 85′ Zappacosta)

Ore 15:00

Benevento-Cagliari 1-3 (1′ Lyjogiannis; 16′ Lapadula; 64′ Pavoletti; 90’+3 Joao Pedro)

Parma-Atalanta 2-5 (12′ Malinovski; 52′ Pessina; 77′, 86′ Muriel; 78′ Brunetta; 88′ Sohm)

Verona-Torino 1-1 (85′ Vojvoda; 88′ Di Marco)

Ore 18:00

Roma-Crotone 4-0 (47′ Mayoral; 70′, 73′ Pellegrini; 78′ Mkhitaryan)

Ore 20:45

Juventus-Milan

CLASSIFICA SERIE A

INTER 85 ATALANTA 72 NAPOLI 70 JUVENTUS 69 MILAN 69 LAZIO 64 ROMA 58 SASSUOLO 56 SAMPDORIA 45 VERONA 43 UDINESE 40 BOLOGNA 40 FIORENTINA 38 GENOA 36 TORINO 35 CAGLIARI 35 SPEZIA 34 BENEVENTO 31 PARMA 20 (R) CROTONE 18 (R)

