Serie B 2021-2022: “Chi sale in A? C’è anche la Reggina”. Lucarelli (Ternana) mette gli amaranto tra le big

30 Maggio 2021 15:42

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli inserisce anche la Reggina tra le favorite al salto di categoria nella prossima Serie B, quella 2021-2022

La Serie B 2020-2021 è terminata da pochissimo, anche se tantissime società hanno già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. Tra queste, anche la Reggina, che ha salutato Baroni e che domani dovrebbe formalizzare l’accordo con il nuovo allenatore Aglietti, a cui seguirà l’ufficialità. Presto per fare tabelle e previsioni sulle favorite della prossima annata, pur se una prima idea qualcuno abbia già iniziato a farsela basandosi sugli organici tra retrocesse dalla A e promosse dalla C. Come ad esempio Cristiano Lucarelli, il condottiero in panchina di una Ternana devastante e capace di stravincere il girone C di Lega Pro. L’ex bomber del Livorno, confermato alla guida del club rossoverde, ha parlato proprio delle prossime avversarie in cadetteria, citando tra le favorite anche la Reggina.

“Puntiamo a salvare la categoria – dice a TuttoSport – perché proprio l’altro giorno con il direttore Leone valutavamo che le tre retrocesse dalla A dello scorso anno non sono riuscite a risalire, poi ci saranno le tre retrocesse di quest’anno. E ci sono il Monza, la Cremonese, il Frosinone, la Reggina, il Pisa che si dice abbia un budget importantissimo. Undici, dodici squadre partiranno per vincere il campionato”.