Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 35ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

7 Maggio 2021 18:16

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 35ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. Il programma della 35ª giornata di Serie A si apre di sabato con le due gare del primo pomeriggio Spezia-Napoli e Udinese-Bologna. Alle 18:00 l’Inter, già campione d’Italia, giocherà contro la Sampdoria. In serata un importante Fiorentina-Lazio che mette in palio punti utili per la salvezza o per la rincorsa all’Europa. Domenica si riparte con il lunch match fra Genoa e Sassuolo. Nel pomeriggio Benevento-Cagliari è un vero e proprio spareggio salvezza, accompagnato da Parma-Atalanta e Verona-Torino. Alle 18:00 la Roma proverà a blindare la Conference League contro il Crotone già retrocesso, mentre la serata si concluderà con il big match di giornata: Juventus-Milan decisivo più che mai per la lotta Champions.

Il programma della 35ª giornata di Serie A

SABATO 8 MAGGIO

Ore 15:00

Spezia-Napoli (SKY)

Udinese-Bologna (SKY)

Ore 18:00

Inter-Sampdoria (SKY)

Ore 20:45

Fiorentina-Lazio (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENCIA 9 MAGGIO

Ore 12:30

Genoa-Sassuolo (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Benevento-Cagliari (SKY)

Parma-Atalanta (SKY)

Verona-Torino (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 18:00

Roma-Crotone (SKY)

Ore 20:45

Juventus-Milan (SKY)