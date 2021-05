Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 38ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

21 Maggio 2021 10:57

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 38ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. La 38ª giornata sarà soggetta alla contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre impegnate per gli stessi obiettivi, in questo caso i piazzamenti europei. Si parte sabato sera con un tris di gare fra squadre che ormai al campionato non hanno più nulla da chiedere: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Domenica niente lunch match, la prima squadra a scendere in campo sarà l’Inter che ritroverà una parte di tifosi ai quali è stata concessa l’entrata allo stadio in vista della festa che seguirà la gara contro l’Udinese. Listone di partite alle 20:45. Il Milan si gioca il tutto per tutto contro l’Atalanta: una vittoria aprirebbe le porte della Champions League, qualsiasi altro risultato sarebbe invece da confrontare con quelli di Juventus (impegnata a Bologna) e Napoli (in casa contro il Verona) che lottano per lo stesso obiettivo. Sassuolo-Lazio promette gol e scintille, la Roma in trasferta a La Spezia vuole legittimare la Conference League mentre Torino-Benevento sarebbe stato uno spareggio salvezza caldissimo, ma grazie allo 0-0 maturato nel recupero contro la Lazio i granata sono già salvi con una gara d’anticipo e i campani retrocessi.

PROGRAMMA 38ª GIORNATA SERIE A

SABATO 22 MAGGIO

Ore 20:45

Cagliari-Genoa (SKY)

Crotone-Fiorentina (SKY)

Sampdoria-Parma (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 15:00

Inter-Udinese (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 20:45

Atalanta-Milan (SKY)

Bologna-Juventus (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Napoli-Verona (SKY)

Sassuolo-Lazio (SKY)

Spezia-Roma (SKY)

Torino-Benevento (SKY)