19 Maggio 2021 12:46

Scilla: Chianalea si appresta a vivere la “Notte dei Sogni”, in vista dell’evento “La Magica Notte di Chianalea”

“La Notte dei Sogni” dichiara il presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “sarà il leit motiv della VI edizione della Magica Notte di Chianalea, durante la quale verrà insignito un illustre personaggio Nazionale con il “Premio Pesce Spada”, una rappresentazione artistica realizzata ogni anno grazie al supporto di Vale Sport. Durante l’evento, il Maestro Orafo Michele Affidato, ci onorerà con le sue splendide creazioni. Siamo certi che il luccicare delle sue creazioni impreziosirà ancor di più la cornice di mare della mitica Chianalea. Per questo evento, che si svolgerà nel mese di Luglio, abbiamo in cantiere un progetto ambizioso. Sarà il top delle manifestazioni estive nel comprensorio. Stiamo già lavorando, con tanto impegno e con la passione che ci contraddistingue”. “Naturalmente” prosegue Tonino Polistena “anche il Bleu de Toi, come sempre, sarà al fianco di Incontriamoci Sempre”. “Così come gli amici imprenditori sponsor di questa manifestazione” conclude il Presidente Strati “che si prepara ad essere un evento di livello nazionale.” Per rendere ancor più magica la notte di Luglio, i proprietari delle passerelle verranno invitati a fare da contorno nello specchio di mare di Chianalea e della Costa Viola, per dare il via ad una nuova ripartenza, dopo oltre un anno di pandemia.