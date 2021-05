Reggio Calabria, sciame d’api nell’insegna di un laboratorio d’analisi: messe in salvo grazie all’intervento di professionisti

21 Maggio 2021 16:46

Le operazioni si sono svolte nella tutela di questi insetti che risultano essere fondamentali per la natura

Si è festeggiata ieri la Giornata Mondiale delle api e a tal proposito si segnala a Reggio Calabria un episodio particolare. Due giorni fa è stato eseguito un intervento di salvaguardia e tutela di uno sciame d’api presso il Laboratorio di Analisi Cliniche del Dott. Antonino Ciano Albanese a Reggio Calabria. Ad occuparsi delle operazioni anche la ditta “Disinfestart di Pasquale Modafferi” che, dopo aver effettuato il sopralluogo in via Micene, confermava la presenza di uno sciame d’api nell’insegna sopra la porta d’ingresso. La legge preserva le api e le tutela, pertanto la scelta operativa è ricaduta sulla collaborazione di un apicoltore professionale, individuato nel Sig. Domenico Antonio Porcino dell’azienda “La goccia d’oro”, affinché le operazioni si svolgano nella tutela di questi insetti fondamentali per la natura.

“Messa in sicurezza l’area e deviando la cittadinanza di passaggio, l’apicoltore munito degli attrezzi del mestiere, quali arnia di raccolta, affumicatore per api, leve e spazzole, nonché vestiario di protezione, con pazienza certosina e passaggi delicati con l’affumicatore, ponendo l’arnia nelle vicinanze del punto d’appoggio dello sciame, metteva le api in condizioni di tranquillità ad entrare dentro l’arnia seguendo la regina individuata e posta tra le prime in sicurezza tra le migliaia presenti. La natura protettiva delle operaie verso la loro regina, faceva si che tutte la seguissero all’interno dell’arnia, lasciata sul posto fino all’imbrunire, affinché tutte fossero portate in salvo”. Spiega l’azienda Disinfestart di Pasquale Modafferi, che ci tiene a sottolineare i precisi protocolli operativi professionali. “I nostri complimenti vanno al dott. Albanese per essersi affidato a dei professionisti e invitiamo chiunque a non operare con soluzioni fai da te, che oltre ad essere nocivi per se stessi, l’ambiente e gli insetti o animali no target, il più delle volte peggiorano la situazione. Certi di aver salvaguardato nel nostro piccolo questi importanti insetti impollinatori”, concludono.