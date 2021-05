Ponte sullo Stretto, Schifani: “Sicilia da troppo tempo penalizzata, è una grande occasione”

3 Maggio 2021 16:13

Il Governo italiano ha “il dovere di non compiere più errori sul Ponte di Messina”: le dichiarazioni del senatore di Forza Italia Renato Schifani

“La conclusione dei lavori della commissione tecnica ministeriale sui progetti per il Ponte sullo Stretto, può riaprire un utile e doveroso confronto su quella che rappresenterebbe senza dubbio una delle più grandi occasioni di crescita e sviluppo per l’intero Mezzogiorno. Tuttavia sono necessarie serietà, lungimiranza e concretezza, con delle scadenze precise”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Renato Schifani. “La Sicilia è da troppo tempo penalizzata anche dalla mancanza dell’alta velocità, prevista solo fino a Reggio Calabria. Questo rafforza il dovere di non compiere più errori sul Ponte. Serve una proposta sostenibile in termini di costi, di tempi e di modalità di esecuzione”, conclude.