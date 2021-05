Scarpe Lidl di nuovo disponibili dal 10 maggio?! L’annuncio (o la minaccia) social: “Incalzano”

6 Maggio 2021 18:55

Le scarpe Lidl, andate letteralmente a ruba nel 2020, saranno nuovamente disponibili dal 10 maggio: l’annuncio, o la minaccia, arriva dai social

A volte ritornano. Anche se non se ne sentiva davvero il bisogno. A 6 mesi di distanza, le scarpe Lidl saranno nuovamente disponibili in tutti i punti vendita presenti sul territorio italiano. Quella che sembrava essere solo una limited edition, destinata (fortunatamente) a pochi eletti, è andata ben oltre le più rosee aspettative del reparto marketing del brand tedesco che ha deciso di riproporre nuovamente le calzature della Lidl Fan Collection. Nel novembre 2020 le scarpe Lidl erano letteralmente andate a ruba: le persone avrebbero fatto qualsiasi cosa per averle, gli scaffali dei supermercati erano vuoti, sembrava di assistere alle classiche scene nei film americani riguardanti la corsa alle ultime scorte prima dell’arrivo di un tornado. Dunque Lidl ci riprova.

L’annuncio arriva attraverso i social: un’immagine sfocata che ritrae la tanto agognata scarpa gialla, rossa e blu e la scritta ‘Incalzano.’, in basso la data per non mancare l’appuntamento: 10 maggio. “Ritorni di un certo stile”, recita il messaggio. Annuncio che sembra quasi una minaccia: come quando negli horror il finale resta sospeso e sai che ci sarà una ‘parte 2’ nella quale il cattivo tornerà per minacciare nuovamente la vita dei protagonisti. Un dubbio che ha tolto il sonno alle principali maison italiane ‘di un certo stile’ (Armani, Versace, D&G, per citarne alcune) da diverso tempo. I prodotti del supermercato tedesco scateneranno ancora il panico come la prima volta? Soprattutto, l’hype verso le scarpe a 12.99 € (il prezzo resterà uguale) è ancora talmente alto da poter permettere di guadagnare centinaia di euro attraverso il reselling su internet? Interrogativi ai quali solo il tempo potrà rispondere. Nel dubbio preparate il portafogli.