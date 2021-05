Santo Stefano In Aspromonte, uomo ritrovato impiccato nelle campagne del Paese

23 Maggio 2021 12:25

Santo Stefano In Aspromonte, un uomo di 70 anni è stato ritrovato impiccato ad un albero del suo terreno nelle campagne del paese. Intervenuti i Carabinieri: indagini in corso

Nella giornata di ieri, sabato 22 maggio, nelle campagne di Santo Stefano In Aspromonte, a pochi chilometri da Reggio Calabria, un uomo di 70 anni è stato ritrovato morto, impiccato ad un albero del suo terreno nelle campagne del paese. Intervenuti i carabinieri della locale stazione, hanno effettuato i rilievi del caso con il medico legale che ha accertato i dettagli del decesso. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia, e la salma è stata trasferita a Reggio Calabria per tutti gli esami del caso. Al momento non si esclude alcuna pista. Tra le ipotesi degli inquirenti c’è quella del suicidio.