Santo Stefano di Camastra sotto shock per la morte di Mariolina Nigrelli impiccata con la figlia 14enne. La lettera di addio: “porto Alessandra con me”

Santo Stefano di Camastra, madre e figlia impiccate. La donna aveva lasciato un biglietto di addio

“Il biglietto e’ abbastanza esplicito e fa pensare a un omicidio suicidio anche se continuiamo a indagare anche su altre piste“. Lo ha detto il procuratore di Patti Angelo Cavallo commentando la lettera lasciata da Mariolina Nigrelli, la donna di 40 anni trovata morta impiccata in casa con la figlia di 14, Alessandra. Nel biglietto c’era scritto: “Porto con me Alessandra“. I corpi erano nella villetta in campagna in cui la famiglia si era trasferita da poco, lasciando il paese. Il marito e padre delle vittime, Maurizio Mollica, ha chiamato le due familiari al telefono, non avendo risposta e’ tornato a casa per vedere cosa fosse successo e le ha trovate impiccate a una trave. La donna recentemente aveva condiviso un post su Facebook dal profilo ‘Emozioni del cuore’ in cui si leggeva: “Alcuni figli non capiranno mai la tacita supplica di un genitore che ti mette in guardia da qualcosa“, aggiungendo: “Mi fate solo schifo“. Gli inquirenti stanno cercando di capire a cosa si riferisse. “Siamo tutti sgomenti, sono tragedie che agghiacciano il cuore e mettono inquietudine. Conoscevo bene la piccola Alessandra. L’avevo accompagnata alla prima comunione…” Padre Calogero Calanni, parroco della Chiesa San Nicolò di Bari di Santo Stefano di Camastra, fa fatica a parlare. Non riesce a capacitarsi per la morte di Mariolina Nigrelli, la donna di 40 anni trovata morta impiccata nella casa di campagna con la figlia di 14 anni, Alessandra. Racconta all’Adnkronos che la ragazza “si sentiva spesso emarginata, non era accolta positivamente dal contesto scolastico”. “Ci poniamo adesso delle domande – dice – cosa si poteva fare per esser più attenti e premurosi verso ogni famiglia, ognuno di noi è un mistero“. La famiglia di Alessandra “seguiva la ragazza“, dice ancora. “Poi c’è stata la fase del Covid che ha bloccato tutto, in questo periodo lungo del coronavirus – racconta ancora il parroco – e ha amplificato anche alcuni problemi e l’amarezza dell’esser soli, del non aprirsi”. E dice che ieri sera “il paese è rimasto attonito, raggelato da questa terribile notizia”. “Chissà cosa è accaduto nella testa della madre, per fare quello che ha fatto“.

Santo Stefano di Camastra, madre e figlia impiccate. I familiari: “negli ultimi mesi era preoccupata per Alessandra”

“Negli ultimi mesi sembrava preoccupata per la figlia Alessandra. Aveva litigato anche con le mamme di diverse compagne di scuola della ragazza. Era molto apprensiva“. A raccontarlo agli inquirenti sono alcuni familiari di Mariolina Nigrelli, la donna di 40 anni trovata morta impiccata con la figlia, Alessandra di 14 anni a Santo Stefano di Camastra (Messina). I familiari sono stati ascoltati, come apprende l’Adnkronos, per tutta la notte. Nella casa di campagna dove sono state trovate le due donne è stata trovata una lettera d’addio in cui la donna dice ‘Porto via con me Alessandra’.

Santo Stefano di Camastra, madre e figlia impiccate. I Familiari: “marito e moglie avevano litigato”

Mariolina Nigrelli, la casalinga di 40 anni trovata impiccata con la Alessandra Mollica, di 14 anni, in una casa di campagna a Santo Stefano di Camastra (Messina), ieri mattina avrebbe litigato con il marito, Maurizio Mollica, un fabbro molto noto in paese. Lo hanno raccontato i parenti della coppia che sono stati sentiti la notte scorsa dagli inquirenti che indagano sulla morte delle due donne. E’ stato il marito, arrivato nella casa di campagna poco dopo le 19.30, in compagnia di due parenti, a fare la macabra scoperta. Sul tavolo della cucina è stata anche trovata una lettera di addio.

Santo Stefano di Camastra, madre e figlia impiccate: martedì verrà eseguita l’autopsia

Sarà disposta tra domani e martedì, come apprende l’Adnkronos, l’autopsia sui corpi di Mariolina Nigrelli, la casalinga di 40 anni trovata impiccata con la figlia di 14, Alessandra Mollica nella casa di campagna di Santo Stefano di Camastra (Messina). La Procura di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo indaga sulla tragedia. L’autopsia potrà essere disposta non prima di domani e sarà eseguita, con ogni probabilità, martedì mattina al Policlinico di Messina. Già ieri sera il medico legale di turno ha raggiunto il casolare dove giacevano i corpi della madre e della figlia. La morte sembra che risalisse a poche ore prima. A scoprire i corpi delle due donne il marito di Mariolina Nigrelli, Maurizio Mollica, un fabbro ceramista molto noto a Santo Stefano. I due, come hanno raccontato alcuni familiari, avevano litigato il giorno prima e anche quella stessa mattina. Poi la donna si è allontanata con la figlia fino a raggiungere la casa di campagna del luogo. Qui prima avrebbe impiccato la figlia e poi se stessa. Il gesto è stato spiegato in una lettera d’addio trovata sul tavolo.

Santo Stefano di Camastra, madre e figlia impiccate. Il Sindaco: “ieri incontrai la donna”

“Avevo incrociato Mariolina Nigrelli proprio ieri, alle 12:45, al supermercato e nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto da lì a poco“. Lo afferma il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, al telefono con la Dire, in merito alla tragedia avvenuta nella cittadina del Messinese dove i corpi di una donna e della figlia, Alessandra Mollica, sono stati trovati impiccati in una abitazione di campagna. “Alessandra era una ragazzina intelligente, la più brava della classe -racconta Re -, e Mariolina era una donna conosciuta in città. Mi auguro che chiunque possa essere a conoscenza di elementi utili a chiarire cosa sia accaduto si rivolga agli inquirenti“.