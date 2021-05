Sanità a Messina, la richiesta del Coas: “siano rapidamente riattivati i punti di Primo Soccorso”

31 Maggio 2021 15:47

Il Coas Messina ha inviato un esposto all’Asp: “è necessario ridurre il ricorso inappropriato ai Pronti Soccorso degli ospedali dell’utenza con codice di priorità emergenziale sanitaria bianco e parte dei verde”

Dal mese di marzo 2020, quando in Italia è esplosa la pandemia del Coronavirus, nella città di Messina è stato vietato ai cittadini di rivolgersi ai punti di Primo Soccorso. La decisione ad oggi continua ad avere valenza e per questo, tramite un esposto inviato all’Asp, il Coas Messina (sindacato dei medici dirigenti) ha chiesto l’immediata riapertura per ridurre il ricorso inappropriato ai Pronti Soccorso degli ospedali. Di seguito la nota firmata dal vice Segretario Aziendale dott. Emilio Cortese e dal Coordinatore Provinciale dott. Mario Salvatore Macrì: